Christofle, Фаррелл Уильямс и Жан Имбер призывают делиться

Christofle, американский продюсер и музыкант Фаррелл Уильямс и звездный шеф-повар Жан Имбер создали две лимитированные версии набора MOOD — набор столовых приборов на шесть персон (500 экз.) и кофейный набор с ложками (1000 экз.). Лейтмотив коллекции — art of sharing, поэтому дизайн предметов продуман так, чтобы ассоциативно отобразить ценности, присущие понятию «искусство делиться». Например, желтый цвет символизирует радость, фигуры людей, нарисованные на футлярах,— дружбу, а на каждом приборе выгравировано слово «share», написанное Фаррелом Уильямсом от руки.