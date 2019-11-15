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Christofle, Фаррелл Уильямс и Жан Имбер призывают делиться

Christofle, американский продюсер и музыкант Фаррелл Уильямс и звездный шеф-повар Жан Имбер создали две лимитированные версии набора MOOD — набор столовых приборов на шесть персон (500 экз.) и кофейный набор с ложками (1000 экз.). Лейтмотив коллекции — art of sharing, поэтому дизайн предметов продуман так, чтобы ассоциативно отобразить ценности, присущие понятию «искусство делиться». Например, желтый цвет символизирует радость, фигуры людей, нарисованные на футлярах,— дружбу, а на каждом приборе выгравировано слово «share», написанное Фаррелом Уильямсом от руки.

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