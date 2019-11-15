В 2020 году в Краснодаре продолжится строительство бассейна в районе Баскет-Холла

В бюджете-2020 на достройку спортивного комплекса с бассейном рядом с Баскет-Холлом планируется выделить 1,1 млрд руб., сообщил вице-губернатор Кубани Игорь Галась, отметив, что данный объект является долгостроем.

«Всего на его завершение необходимо около 2,8 млрд руб. Эти средства предусмотрены в полном объеме на ближайшие годы. Строительство должно быть завершено в течение двух-двух с половиной лет. Контракт с подрядчиком уже заключен, работы должны начаться в будущем году», - рассказал господин Галась.

По данным сайта генплан-краснодар.рф, обеспеченность Краснодара бассейнами составляет 4% от нормы. Чтобы обеспечить нормативную потребность краевой столицы в бассейнах необходимо построить порядка 26 объектов.

Андрей Ульченко