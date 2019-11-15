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В администрации Сочи сменились руководители двух департаментов

Кадровые перестановки произошли в департаменте по финансам и бюджету и департаменте городского хозяйства Сочи. Отвечать за финансы и бюджет будет Сергей Коновалов, сообщило издание SochiNews. Предыдущий руководитель этого подразделения Сергей Щербинин уволился после почти 19 лет работы.

Курировать городское хозяйство отныне предстоит Артуру Рогоняну, ранее он должность заместителя главы администрации Центрального района по вопросам ЖКХ.

Его предшественник Александр Мамлай, напротив, перешёл на работу в администрацию Центрального района Сочи.

Елена Рыжкова


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