Долги погасят подарками

Налоговики хотят отбирать подарки у детей обанкротившихся бизнесменов в счет погашения долгов. Сейчас такой практики нет, и суды не привлекают родственников должников к субсидиарной ответственности. Но Верховный суд может создать подобный прецедент, пишет газета «Ведомости». Инстанции предстоит рассмотреть спор между налоговиками и владельцем компании «Альянс».

Подробности этого дела в справке “Ъ FM”.

Несколько лет назад компания «Альянс» занималась госконтрактами, а чтобы сэкономить на налогах и еще и выводить деньги, она использовала организации, которые принадлежали жене владельца «Альянса». В итоге компания обанкротилась и осталась должна несколько сотен миллионов руб. кредиторам, среди которых были и налоговики. К субсидиарной ответственности решили привлечь собственно владельца «Альянса», его жену и их двух детей. Дело в том, что родители сделали сыновьям подарки — восемь объектов недвижимости и два транспортных средства. Это произошло как раз после того, как «Альянс» был признан банкротом, но до подачи иска о привлечении к субсидиарной ответственности. Федеральная налоговая служба считает, что подарки были куплены за счет выведенных денег обанкротившейся компании. Значит, дети тоже обязаны платить компенсацию кредиторам. Суды первых трех инстанций посчитали, что налоговики неправы, поскольку сыновья во время проверки были еще несовершеннолетними, не контролировали компанию, а подарки не основание для привлечения к субсидиарной ответственности.

Формально суды первых инстанций были правы, отказывая налоговикам, и Верховный суд наверняка поддержит их, считает советник адвокатского бюро «Линия права» Алексей Костоваров. Но подобная ситуация с расширением субсидиарной ответственности на детей должников однозначно возникнет вновь и рано или поздно высшая инстанция встанет на сторону кредиторов, считает юрист: «Логика судов нижестоящей инстанции понятна и, наверное, укладывается в ту концепцию, которая у нас заложена и в законе “О банкротстве”, и в постановление пленума по субсидиарной ответственности. В то же время есть тенденция к более широкому применению общего законодательства об убытках, в частности, недавно мы видели определение Конституционного суда, где рассматривался вопрос о возможности изъятия имущества, которое приобретено на незаконные доходы по делу полковника Захарченко, но это, по сути, тоже вопрос об убытках.

Так и здесь ФНС ставит вопрос о более широком применении положения о субсидиарной ответственности и пытается, видимо, создать прецедент, при котором вопрос о контролирующих лицах решается не относительно того, мог ли несовершеннолетний фактически лишиться контроля, а исходить из легитимного обстоятельства, что несовершеннолетний приобрел имущество, которое было выведено в результате незаконных действий. Поэтому к такому шагу мы, наверное, все-таки через какое-то время придем, но пока его преждевременно предпринимать. Почему?

Субсидиарная ответственность у нас существует сравнительно недавно и уже набрала довольно большие темпы.

С одной стороны, это идет на пользу кредиторам. Но с другой, необходимо искать баланс интересов между должником и кредиторами».

Вполне вероятно, что налоговики изначально действовали процессуально неправильно, рассуждает партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей. Впрочем, это может и не помешать Верховному суду принять решение в пользу госслужбы, добавляет юрист: «ФНС, как обычно, действует в своей стандартной манере — не умея применять закон, решает продавить свою позицию силовым образом. Потому что с формальной точки зрения в описанной ситуации очевидно, что в рамках процесса о банкротстве, в рамках привлечения человека к субсидиарной ответственности у ФНС не хватило либо ресурсов, либо мозгов для того, чтобы правильно сформулировать, чего же они хотят для того, чтобы правильно использовать инструментарий “банкротного закона”.

Чтобы правомочно взыскать, они должны были как минимум разобраться со сделками дарения, и все бы было прекрасно, если идет речь именно о дарении. Я считаю, что Верховный суд должен занять жесткую позицию: провести оценку процессуальных действий всех сторон банкротного дела, и установив их содержание или отсутствие, принять решение. Предыдущие суды в этом плане достаточно подробно все рассмотрели.

ФНС еще пытается реализовать свой стандартный ход — показать всем, что бюджет превыше всего.

Значит, будем вне зависимости от нормативного регулирования и предоставленных доказательств все взыскивать в бюджет. Кстати, в налоговых делах суды зачастую такую позицию и занимают необдуманно, огульно, не изучая доказательства и полностью игнорируя существо потенциального спора или существо документов, которые предоставляются налогоплательщиком».

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В ближайшее время Верховному суду придется также разобраться еще с одним делом о расширении субсидиарной ответственности: еще в одном споре между компаниями идет речь о том, чтобы взыскивать долги с умершего бизнесмена-банкрота с его родственников. В той ситуации суды первых инстанций также не поддержали кредиторов, и тогда те обратились в Верховный суд.

Глеб Силко