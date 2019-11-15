Совершившую в Ижевске мошенничество на 970 тысяч рублей женщину задержали в Москве

В Москве задержали 50-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве на 970 тыс. руб. в отношении жителя Ижевска. Злоумышленница находилась в федеральном розыске, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Ее доставили в Ижевск и водворили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения. За совершенное преступление подозреваемой грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Установлено, что в 2015 году женщина приобрела в кредит автомобиль за 1,6 млн руб. До полного погашения кредита машина находилась в залоге у банка. В августе 2017 года подозреваемая продала автомобиль 32-летнему ижевчанину за 970 тыс. руб., не погасив задолженность перед банком. О том, что кредит за автомобиль не погашен, она покупателю не сообщила, а платежи банку в дальнейшем не производила. Спустя несколько месяцев у ижевчанина изъяли машину. Потерпевший обратился в полицию.