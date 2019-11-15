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Два района Тюменской области получат дополнительные средства на ремонт дорог

В бюджете Тюменской области на 2020 год заложили дополнительные средства на ремонт дорог в Тобольском и Вагайском районах. Об это заявил губернатор Александр Моор.

Глава региона пояснил, что эти районы были выбраны не случайно. Там очень большие расстояния между населенными пунктами, а процент дорог в твердом исполнении — один из самых низких в Тюменской области. При этом в правительстве пока не называют точные суммы, которые будут дополнительно выделены.

По данным областного правительства, в этом году в регионе на ремонт и строительство путепроводов потратили 6 млрд руб. 13% из них выделили из федеральной казны в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

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