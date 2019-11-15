Новое физлицо уведомило о намерении подать на банкротство ФЖС Башкирии

Физлицо И.Анищенко опубликовало уведомление о намерении подать на банкротство ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан». Уведомление, по данным kartoteka.ru, было размещено на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве 11 ноября. Сумма требований кредитора в материалах не уточняется. В суд заявление он пока не подавал.

В октябре аналогичное уведомление публиковало физлицо Руслан Макулов, а в августе — Елена Дажунц. Обращения в суд от них также не поступали.

В сентябре мендежмент предприятия сообщил об очередном уменьшении уставного капитала — на 257,3 млн руб. Новый размер уставного капитала составил 1,12 млрд руб.

ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» (ФЖС) — крупный региональный строительный подрядчик и застройщик. Чистая прибыль в 2018 году составила 19,68 млн руб. при выручке 613,63 млн руб.

С июня текущего года на рассмотрении арбитражного суд находится заявление о признании ФЖС несостоятельным, поданное физлицом Юрием Поповым. По существу оно до сих пор не рассмотрено: слушания откладываются. Сумма требований кредитора в материалах дела не уточняется.

Ирина Самойлова