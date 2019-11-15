«Бизнес может подсказать что-то, что не видит законодатель»

Сразу несколько новых гильдий появилось в Московской торгово-промышленной палате. Что заставляет столичных предпринимателей все активнее объединяться в отраслевые союзы? Об этом в программе «Цели и средства» Марат Кашин побеседовал с вице-президентом МТПП Александром Крутовым.

— Только за последний месяц у вас появилось три или четыре новых гильдии, причем совершенно разных — и риелторы, и экспортеры украшений, и ландшафтные дизайнеры. Расскажите, по какому принципу они появляются? И от кого исходит инициатива?

— Вы правы, действительно у нас последние месяц-два выдались достаточно «урожайными» с точки зрения создания новых гильдий при палате. Скорее все-таки люди приходят сами — их, вероятно, вдохновляет успех их коллег из других отраслевых направлений, и они собираются, выступают с инициативой, вступают в палату и образуют профессиональные сообщества.

— Как я понимаю, некоторые гильдии создаются усилиями самой палаты, но есть и те, кто к вам приходит с готовым предложением, то есть они понимают, что под вашим крылом будет проще решать какие-то проблемы. Объясните или назовите три основные задачи, проблемы, которые они для себя решают, объединяясь и приходя к вам.

— Я думаю, что, в первую очередь, они видят площадку, надежных партнеров и возможность выступить с некой консолидированной позицией. Действительно многие профессиональные сообщества уже имеют некоторую форму самоорганизации, и в данном случае палата дает им определенного рода статус, учитывая, что палата работает именно в рамках московского, федерального законодательства — таким образом, гильдия при палате имеет абсолютно легитимную основу.

— Почему именно сейчас приток новых гильдий? У вас какие-то новые привлекательные условия появились? Или просто совпадение? Или предпринимателям нужно было время, чтобы оценить, созреть, все взвесить?

— Как мне кажется, все-таки любое совпадение — это результат работы коллектива, который сложился в палате за многие годы, это показательный успех других профессиональных сообществ, которые за последний год действительно сделали много интересного и важного для города, для бизнеса в целом, и, видимо, их успех является заразительным. Таким образом, осень стала действительно для нас приятным подарком.

— На каких принципах строится взаимодействие палаты и гильдий? Какие сервисы вы предоставляете, какие из них платные, какие бесплатные?

— Для гильдий — как для общественных структур на базе палаты — мне представляется самой важной является возможность именно точечного донесения мнения, которое сформировано в профессиональном сообществе, которое объединено неким коллективным разумом и базируется именно уже на гильдии. Смотрите, в гильдии ведь вступают компании, которые уже тем или иным образом достигли успеха, возможно, те, которые хотят достичь этого успеха, и они таким образом объединяют свои ресурсы. Получается, самый большой для них бонус от палаты — они могут экономить на каких-то второстепенных сервисах, допустим, на юридических, бухгалтерских, налоговых, и решать свою основную задачу — то есть делать тот бизнес, ради которого они и создавались.

— Вы можете на примере какой-то гильдии рассказать, как это работает?

— Один из самых показательных примеров – это Комитет по таксомоторным перевозкам или, как мы её называем, Гильдия такси. Ее успех виден каждому москвичу, каждому гостю столицы, как принято говорить, который пользуется этими услугами. Естественно, был пройден определенный путь между разрозненными сервисами, которые нашли способ договориться, прийти к общему знаменателю. Это был сложный путь, но, тем не менее, достаточно показателен – сейчас капиталоемкость сервиса исчисляется многими миллионами.

— А что изменилось, когда они договорились? Как это видно мне, например?

— В течение пяти минут вы можете вызвать такси из любой точки города практически и быть уверенным, что он вас довезет за заранее определенное время в определенную точку вашего маршрута.

— Почему я должен за это благодарить Московскую торгово-промышленную палату? Я не понимаю.

— Вы, в первую очередь, должны благодарить за это московских законодателей, которые дали возможность Торгово-промышленной палате города Москвы находиться в правовом поле и сделать это цивилизованно. Настолько цивилизованно, что этот сервис входит в пятерку лучших, если говорить о европейских сервисах такси.

— Есть ли какие-то бонусы, которые доступны только членам гильдии?

— Есть электронная В2В-площадка «Бизнес-маркет», есть сервис правовой поддержки «Документы в порядке». Мы за счет консолидированных усилий палаты, специалистов, которых мы привлекаем, имеем возможность готовить правильные решения — правильные с точки зрения именно их правоприменения, той практики, которую бизнес использует в своей ежедневной работе. И это безусловная привилегия. Также, мы считаем хорошей привилегией то, что члены гильдии могут входить в разного рода экспертные и общественные советы регулирующих органов, надзорных органов, что важно. Таким образом, мы даем возможность специалистам говорить на одном языке с теми, кто принимает законы, как-то форматирует наше правовое поле, скажем так, не наблюдая за этим из окна уходящего поезда, а находясь непосредственно в процессе. Это очень важно. И это большая привилегия и заслуга и МТПП, и, собственно говоря, профессиональных гильдий.

— Я так понимаю, есть еще юридическая поддержка, когда решается сообща сразу проблема отрасли, а не каждого конкретного предпринимателя?

— Да, здесь мы можем говорить о таком инструменте, как оценка регулирующего воздействия. У палаты налажен очень хороший конструктивный диалог со всеми ведомствами, которые обладают законодательной нормотворческой инициативой. Мы видим проекты документов до того, как они выходят из-под пера соответствующих канцелярий, и предприниматели — и не только они, бывает, и научное экспертное сообщество — могут оценить экономический эффект от этих нововведений. Соответственно, бизнес может очень грамотно подсказать что-то, что может не видеть, допустим, законодатель. И это хороший диалог.

— У вас не только гильдии есть, как я понимаю, но еще и комиссии, комитеты, которые создаются под конкретные задачи. Если задача решена, то они распадаются? Существует некая ротация?

— Вы правы, что форма общественных структур действительно есть и присутствует в палате в формате комитетов, действительно комитеты создаются под проблемы. Они скорее не распадаются, они трансформируются. К примеру, проблема под названием «совершенствование налогового законодательства» существует, наверное, ровно столько, сколько существует сама система налоговых органов и система налогообложения. И если какие-то компании для себя ее решили, допустим, в каком-то сегменте бизнеса, то какие-то — еще нет.

— У вас есть информация, какие гильдии на подходе сейчас? Какие заявки были поданы в последнее время к вам в палату?

— Мы сейчас рассматриваем заявку от очень инициативной группы молодых предпринимателей. Скорее мы можем говорить, что при палате, я сказал бы так, найдет новую форму существования Гильдия молодых предпринимателей. Мы надеемся, что до конца года сможем оформить все необходимые документы, пройти формальности для того, чтобы в новый год молодые предприниматели вошли уже с новыми идеями на базе палаты.

— То есть это будет первая гильдия, которая объединена не по отраслевому принципу, а в данном случае по возрастному?

— Скорее да, чем нет. Хотя у палаты, естественно, был опыт работы именно с такого рода структурами. Есть понятие «молодой предприниматель» — это предприниматель, которому еще не исполнилось 35 лет. Но в то же время мы еще говорим о молодом бизнесе. Поэтому здесь мы посмотрим, как эти две формации могут ужиться на одной площадке. Но это будет интересный опыт в любом случае, полезный для всех участников этой профессиональной структуры.

— Я знаю, что у вас скоро будет создана гильдия самозанятых. Расскажите, для чего она нужна?

— Мы относимся к термину «самозанятые» с большим вниманием. Он внедрен, собственно говоря, в законодательную практику относительно недавно, но, тем не менее, охватывает миллионы людей, обладающих инициативой, которые работают на себя, обеспечивают свои семьи, являются субъектами экономической деятельности, если говорить сухим языком практических отношений. Эта группа людей — индивидуальные предприниматели, не оформившие индивидуальное предпринимательство, которые не могут отстаивать свои права, которые у них тоже есть. И они должны находить точку опоры в профессиональном предпринимательском сообществе. Как это можно игнорировать? Ни в коем случае.