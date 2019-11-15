Дорога вернулась в грязь

Отремонтированный в прошлом году почти за 18 млн руб. участок дороги в Шарканском районе Удмуртии сегодня вновь находится в плохом состоянии. Накануне его раскритиковал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. По его словам, устранять недостатки работ, на которые были выделены республиканские деньги, будет подрядная организация. Ее представитель объяснил ситуацию тем, что из-за позднего заключения контракта работы проводились в дождливую погоду октября-ноября, что было ошибкой. Региональный миндортранс на письма подрядчика с просьбой пересогласовать материал или сдвинуть сроки исполнения контракта ответил, что необходимо выполнить работы в рамках заключенного договора. Однако материальной ответственности ведомство, как подрядчик, не понесет. Должностным лицам министерства грозит лишь дисциплинарная ответственность.

Накануне дорогу в 6,2 км «Якшур-Бодья Шаркан» близ деревни Вотчино в Шарканском районе, которая своим состоянием вызвала возмущение общественников, жителей и создала шум в ряде СМИ, раскритиковал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Ремонт полотна еще в прошлом году проводили за счет республиканских средств по программе восстановления непроезжих дорог. Аукцион на исполнение госконтракта выиграла чайковская компания ООО «СМУ №5», заказчиком выступал региональный миндортранс. По словам господина Семенова, сумма контракта составляла 17,8 млн руб. За счет этих средств подрядчик выполнил ремонт щебеночно-песчано-гравийной смесью. Однако этой осенью в сезон дождей дорога вновь стала непроезжей. Сегодня этот участок входит в топ-10 «убитых дорог» в Удмуртии, составленный региональным ОНФ.

«Подрядчик за свой счет исправит все недостатки в своей работе. Эта работа будет делаться под контролем министерства, жителей и соответствующих проверяющих структур. Мы не имеем права выделять деньги на переделку работы, которая была сделана некачественно силами подрядчика. Это будет нецелевым расходованием средств. Если подрядчик допустил отклонение от контракта, он обязан это устранить за свой счет. И этот принцип работает одинаково по всем проектам, будь то национальный проект, федеральная целевая программа или республиканский опорный план дорожной деятельности. Отношение к подрядчику везде одинаковое независимо от его формы собственности, будь то государственное предприятие или частное»,— подчеркнул Ярослав Семенов.

По словам министра дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачева, ремонт этой дороги был текущим, проектно-сметная документация на такие виды работ не разрабатывается. Также он подчеркнул, что щебеночно-песчано-гравийная смесь, из которой делалась дорога, применяется на многих объектах муниципального значения, она хорошо себя зарекомендовала, но работы по такой технологии должны проводиться в сухую погоду. «Случились такие погодные явления, когда всю осень шли дожди. Сама технология не была нарушена»,— пояснил господин Горбачев.

Он отметил, что ранее ведомство составило четыре акта по результатам обследования дороги, подрядчику были выданы предписания об устранении недочетов. «Два раза организация устраняла наши замечания, после чего работы такие она прекратила. В связи с чем было сперва претензионное, потом исковое обращение уже в суд о взыскании почти 3,5 млн руб. за неисполнение предписания в рамках заключенного контракта. Второе исковое заявление было подано в суд — это сумма 11 млн руб. на возмещение затрат. То есть это как раз те средства, которые мы требуем с данного подрядчика, чтобы восстановить эту дорогу»,— пояснил министр.

Замгендиректора «СМУ №5» Алексей Черепанов рассказал, что контракт с заказчиком был заключен лишь 15 сентября, поэтому работы проводились в октябре-ноябре, в самый разгар дождей.

«В такие погодные условия, что могли, то и сделали. У нас были письма к заказчику — либо смесь пересогласовать, либо сроки передвинуть. Но сроки нам никто не стал переносить на следующий год, соответственно, пришлось приступать к работам»,— подчеркнул Алексей Черепанов.

Он уточнил, что региональное дорожное ведомство в ответ на их письма поручило «действовать в рамках контракта». По словам председателя правительства Удмуртии, заказчик должен был просчитать все риски и, исходя из этого, выбирать необходимый конструктив «дорожной одежды».

«Недостаточно просто выделить деньги, заключить контракт, а потом приехать и проверить, правильно ли подрядчик исполнил»,— отметил господин Семенов.

Он подчеркнул, что должностным лицам регионального миндортранса, которые отвечают за формирование техзадания, грозит дисциплинарная ответственность, а для того, чтобы не допустить в следующем году подобных ситуаций, по всем контрактам будущего года конкурсные процедуры проводят в этом году. Он добавил, что на следующей неделе в Вортчино состоится технологический совет, где будет определен вид «дорожной одежды», а также рассмотрено, правильно ли с самого начала была спроектирована эта дорога и были ли учтены все технические условия.

Оксана Мымрина