Илья Авербух везёт в Красноярск сразу 5 олимпийских чемпионов

Впервые в Красноярске будет показан грандиозный ледовый спектакль Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта". Шоу пройдет в «Платинум Арена Красноярск» с 22 по 24 ноября. Всего запланировано 5 спектаклей.

В Красноярске выступят сразу пять олимпийских чемпионов: Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин исполнят роли Ромео и Джульетты, любимец российской публики Алексей Ягудин станет Меркуццио, роль его соперника Тибальта исполнит Дмитрий Соловьев, а грозную Судьбу (Чуму) - Екатерина Боброва.

Олимпийские чемпионы Сочи в танцах на льду в командном зачете Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев дебютировали в этом году в спектакле "Ромео и Джульетта". Также в ролях целое созвездие именитых фигуристов: Мария Петрова и Алексей Тихонов, Яна Хохлова и Максим Шабалин, Кристина Астахова и Андрей Депутат, Вахтанг Мурванидзе, Евгений Кузнецов, Анастасия Игнатьева и др. Всего в Красноярск в составе творческой и технической группы приедут более 150 участников проекта.

"Ромео и Джульетта" - это высочайший уровень фигурного катания, великолепная музыка, а также уникальная сценография и современные спецэффекты. Художник по декорациям из Лондона Нина Кобиашвили создала необычное концептуальное решение легендарной повести Шекспира. Вдохновением для нее стало искусство Уильяма Тернера, в частности его шотландские и итальянские пейзажи, библейские мотивы и музыка эпохи барокко. В сценографии объединяются два мира средневековой Великобритании и Италии, кроме того важную роль играет сочетание исторических и современных элементов, например, неоновая вывеска театра, светящаяся афиша и др. Сценография спектакля - новое слово в истории прочтения шекспировской драмы. Оформление задника сцены приближено к интерьеру шекспировского театра "Глобус" в Лондоне, а также элементы причала на озере Гарда в Вероне. Дом Джульетты создавался как аналог архитектуры аббатства Мелроуз в Шотландии. Витражные окна - скорее символ готического храма, но при этом они также читаются как элементы жилого дома эпохи Возрождения.

С фигуристами занимались профессиональные фехтовальщики, хореографы и педагоги по актерскому мастерству. Потрясающей красоты костюмы создавала целая команда художников - всего было сшито свыше 400 костюмов.

В постановке использованы произведения Сергея Прокофьева, Моцарта, Баха, Мендельсона и оригинальная музыка, созданная ведущим композитором российских мюзиклов, Романом Игнатьевым. Музыкальные партии исполняют звезды российского кино, театра и мюзиклов.

Ледовый спектакль "Ромео и Джульетта" впервые был показан в России в июле 2017 года, и за 2 года его посмотрели уже свыше 1 млн. человек, таким образом он стал самым успешным в истории российских ледовых шоу. "Ромео и Джульетта" стал также первым российским ледовым спектаклем, который был показан на одной из самых знаменитых площадок Европы - итальянской ArenadiVerona. 6 октября 2018 года он закрыл театральный сезон на ArenadiVerona и стал одним из главных событий фестиваля «Русские сезоны в Италии».