Илья Авербух везёт в Красноярск сразу 5 олимпийских чемпионов

Впервые в Красноярске будет показан грандиозный ледовый спектакль Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта". Шоу пройдет в «Платинум Арена Красноярск» с 22 по 24 ноября. Всего запланировано 5 спектаклей.
В Красноярске выступят сразу пять олимпийских чемпионов: Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин исполнят роли Ромео и Джульетты, любимец российской публики Алексей Ягудин станет Меркуццио, роль его соперника Тибальта исполнит Дмитрий Соловьев, а грозную Судьбу (Чуму) - Екатерина Боброва.
Олимпийские чемпионы Сочи в танцах на льду в командном зачете Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев дебютировали в этом году в спектакле "Ромео и Джульетта". Также в ролях целое созвездие именитых фигуристов: Мария Петрова и Алексей Тихонов, Яна Хохлова и Максим Шабалин, Кристина Астахова и Андрей Депутат, Вахтанг Мурванидзе, Евгений Кузнецов, Анастасия Игнатьева и др. Всего в Красноярск в составе творческой и технической группы приедут более 150 участников проекта.
"Ромео и Джульетта" - это высочайший уровень фигурного катания, великолепная музыка, а также уникальная сценография и современные спецэффекты. Художник по декорациям из Лондона Нина Кобиашвили создала необычное концептуальное решение легендарной повести Шекспира. Вдохновением для нее стало искусство Уильяма Тернера, в частности его шотландские и итальянские пейзажи, библейские мотивы и музыка эпохи барокко. В сценографии объединяются два мира средневековой Великобритании и Италии, кроме того важную роль играет сочетание исторических и современных элементов, например, неоновая вывеска театра, светящаяся афиша и др. Сценография спектакля - новое слово в истории прочтения шекспировской драмы. Оформление задника сцены приближено к интерьеру шекспировского театра "Глобус" в Лондоне, а также элементы причала на озере Гарда в Вероне. Дом Джульетты создавался как аналог архитектуры аббатства Мелроуз в Шотландии. Витражные окна - скорее символ готического храма, но при этом они также читаются как элементы жилого дома эпохи Возрождения.
С фигуристами занимались профессиональные фехтовальщики, хореографы и педагоги по актерскому мастерству. Потрясающей красоты костюмы создавала целая команда художников - всего было сшито свыше 400 костюмов.
В постановке использованы произведения Сергея Прокофьева, Моцарта, Баха, Мендельсона и оригинальная музыка, созданная ведущим композитором российских мюзиклов, Романом Игнатьевым. Музыкальные партии исполняют звезды российского кино, театра и мюзиклов.
Ледовый спектакль "Ромео и Джульетта" впервые был показан в России в июле 2017 года, и за 2 года его посмотрели уже свыше 1 млн. человек, таким образом он стал самым успешным в истории российских ледовых шоу. "Ромео и Джульетта" стал также первым российским ледовым спектаклем, который был показан на одной из самых знаменитых площадок Европы - итальянской ArenadiVerona. 6 октября 2018 года он закрыл театральный сезон на ArenadiVerona и стал одним из главных событий фестиваля «Русские сезоны в Италии».
Илья Авербух. В прошлом спортсмен, фигурист, серебряный призер олимпиады в Солт-Лейк-Сити, на данный момент популярный режиссер и постановщик церемоний самого высокого уровня (церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2018, участие в постановке церемонии открытия и закрытия олимпийских игр в Сочи, церемонии открытия Чемпионата Мира по хоккею, церемонии открытия Всемирной зимней универсиады). Также он ставит программы для ведущих российских спортсменов, таких как Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Максим Ковтун, Дмитрий Алиев.
Илья Авербух: "Для меня спектакль "Ромео и Джульетта" стал подтверждением того, что мы достигли принципиально нового уровня в постановке ледовых шоу. Это действительно шоу, соответствующее высочайшим мировым стандартам. Нам удалось создать спектакль, который по своему масштабу, смелым визуальным и сценографическим решениям в значительной степени превосходит все, что было создано ранее”.