В Ростовской области инспекторы ДПС нашли в салоне автомобиля 11 кг мефедрона

Инспекторы ДПС ОМВД России по Аксайскому району на участке автодороги М-4 «Дон» остановили автомобиль «Хендай Гетц» и обнаружили в салоне 11 кг мефедрона, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

«При проверке документов полицейские обратили внимание на сидящего рядом с водителем 28-летнего пассажира. Он заметно нервничал, постоянно отводил взгляд в сторону, на вопросы стражей порядка не отвечал. Сотрудниками полиции было принято решение осмотреть транспортное средство», — говорится в сообщении.

Досмотрев автомобиль, полицейские обнаружили пластиковую коробку с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в таре находилось наркотическое средство – мефедрон, массой более 11 кг.

В отношении пассажира возбудили уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дарья Голякова