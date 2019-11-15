Три клика до бизнес-кредита

Райффайзенбанк объявил о запуске онлайн-кредитования бизнеса. Если ранее банк заявлял, что весь процесс кредитования предпринимателей автоматизирован и требуется лишь одно посещение офиса для подписания документов, то теперь технология полностью цифровая. Суть новшества в том, что предприниматели проходят весь путь дистанционно: от заявки до получения средств на счет компании.

Процесс подобен кредитованию розничных клиентов. Удаленное получение кредита состоит из трех этапов: подачи заявки и предварительного одобрения, получения решения и предложения по кредиту и подписания кредитного договора с зачислением средств на счет. Как сообщили в банке, благодаря цифровому процессу получить средства на развитие бизнеса можно в течение часа. С оговоркой, что сроки предполагают, что все документы у клиента в наличии.

«Совсем недавно цифровое кредитование с единственной встречей в офисе для подписания документов было для нас прорывом. Объемы заявок на кредиты уже тогда резко возросли. По предварительным данным за три квартала объем кредитования малого бизнеса в Сибири увеличился на 30%. В Красноярске также произошел сопоставимый рост объемов. Но сегодня мы говорим о еще более значительном шаге – полностью дистанционном кредитовании бизнеса. Для предпринимателей возможность общаться с банком, не покидая рабочего места, получать средства буквально за несколько кликов особенно важна. Люди бизнеса ценят свое время. И цель цифровизации именно в максимальном удобстве, технологичности и простоте», – отмечает Дмитрий Бойко, директор по малому бизнесу Сибирского и Уральского регионов Райффайзенбанка.

Сроки каждого этапа банк раскрывает в сообщении подробно. Во-первых, бизнесмены заполняют заявку на кредит в приложении Райффайзен Бизнес Онлайн. Это занимает примерно 8 минут – в 3 раза быстрее, чем ранее, благодаря предзаполняемым формам. Предварительное одобрение будет доступно в течение 5 минут. Во-вторых, потребуется загрузить необходимые документы – скан паспорта, а также данные об имуществе, которое используется в бизнесе, например, документы на недвижимость или ПТС. И в финале, остается дождаться окончательного решения по кредиту. Предприниматели увидят его в Райффайзен Бизнес Онлайн в течение часа. Будет действовать также возможность выбора ставки и срока из нескольких вариантов.

Предусмотрены различные варианты подписание кредитного договора. Индивидуальные предприниматели (ИП) могут выбрать в Райффайзен Бизнес Онлайн вариант подписи с помощью смс-генератора одноразовых паролей (смс-OTP), или сохранить встречу и подписать документы с помощью курьерского сервиса. Компаниям с юридическим статусом ООО документы для подписания доставляет курьер.

Максимальная сумма кредита – 2 млн руб. Причем, кредиты доступны как действующим, так и новым клиентам банка. Новые компании могут подать анкету на кредит на сайте банка и после получения предварительного решения открыть счет и продолжить работу с заявкой в Райффайзен Бизнес Онлайн.

«Развитие цифровых процессов – неотъемлемая часть современного подхода к обслуживанию малого бизнеса. Предпринимателям важно, чтобы банк говорил на их языке – а это значит, чтобы решения принимались быстро и четко, а банковские сервисы были удобными и доступными в любой точке страны. Мы это понимаем, и с запуском полностью удаленного кредитования для малого бизнеса сделали еще один большой и значимый шаг в этом направлении», — пояснил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

На данный момент подписание кредитных договоров онлайн для ИП доступно по всей России, а с курьерской доставкой для ИП и для юридических лиц действует во многих сибирских городах, например, Абакан, Братск, Новокузнецк. В ближайших планах развития – расширить географию сервиса курьерской доставки и сделать сервис доступным предпринимателям и юридическим лицам по всей России.

Активно развивается в Райффайзенбанке не только кредитование, но и дистанционные каналы продаж для малого бизнеса в целом. С начала года в интернет-банке для бизнесменов появилась бесплатная онлайн-бухгалтерия, интеграция с другими популярными сервисами бухгалтерии, возможность выставлять счета контрагентам прямо из интернет- и мобильного банка, сервис по проверке надежности контрагентов «Светофор», возможность подачи заявления на кредит и загрузки документов и многое другое.

Изучить личный кабинет и получить кредит онлайн предприниматели могут уже сейчас, зарегистрировавшись в в онлайн-банке Райффайзен Бизнес Онлайн.