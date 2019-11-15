«Единая Россия» поддержала выдвижение Натальи Котовой на пост мэра Челябинска

Президиум реготделения партии «Единая Россия» рекомендовал делегатам очередной конференции поддержать кандидатуру и.о. мэра Натальи Котовой для выдвижения на пост мэра Челябинска. Решение было принято единогласно.

Поддержка «Единой России» означает, что 19 ноября члены фракции в гордуме Челябинска в соответствии с партийной дисциплиной проголосуют за кандидатуру Натальи Котовой. Напомним, членами партии «Единая Россия» являются 43 из 49 депутатов.

Как ранее сообщал "Ъ-Южный Урал", в депутатском голосовании примут участие три кандидата - и.о. мэра Наталья Котова, глава Металлургического района Сергей Кочетков и директор дома престарелых в Красноармейском районе Виталий Евгеньев.