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Pastel предлагают провести холодный сезон в «Гармонии»

Осенне-зимняя коллекция российского бренда Pastel получила название «Гармония». Женщина и ее природная суть со всей своей многогранностью послужили вдохновением для создания новых образов, фасонов и дизайнов коллекции.

В летней коллекции бренд начал рассказывать о связи между женщиной и природой, осенне-зимняя коллекция — логическое продолжение этой истории. В новых моделях и дизайнах вышивки сочетаются лаконичные линии и цвета природных оттенков, которые легко вписываются в городскую среду и современный ритм мегаполиса. Одним из символов новой коллекции стало диковинное животное — альпака.

Pastel — это российский бренд трикотажа премиум-класса. При создании коллекций используются разнообразные техники вышивки и декора, а часто их сочетание. В производстве всех вещей участвуют натуральная высококачественная итальянская пряжа и нитки для вышивки: хлопок, меринос, кашемир, шелк.

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