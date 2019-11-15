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На заводе «Термопласт» возобновили процедуру банкротства

Арбитражный суд Ростовской области отменил мировое соглашение между ООО «Завод Термопласт» и его кредиторами и возобновил дело о банкротстве предприятия. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Инициатором отмены соглашения стал один из кредиторов компании — ООО «Донэлектросталь». Сумма требований к заводу составляет более 50 млн руб.

В отношении завода суд ввел процедуру наблюдения. Временным управляющим назначена Ольга Белозерова, ее отчет суд заслушает восьмого февраля 2020 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Завод Термопласт» было зарегистрировано в Ростовской области в 2013 году с основным видом деятельности "производство изделий из пластмасс." В прошлом году убыток предприятия составил 32,5 млн руб.

Дарья Голякова


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