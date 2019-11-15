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Певица Charli XCX снялась в дерзкой рождественской кампании Agent Provocateur

Премиальный бренд нижнего белья Agent Provocateur представил рождественскую рекламную кампанию Saddle Up, Santa!, главной героиней которой стала британская певица Charli XCX. В видео она выступает в роли бесстрашной наездницы и управляет механическом быком, как настоящая королева родео, облаченная в кружевное белье из осенне-зимней коллекции. В фокусе — модель Kenzi из французского кружева Leavers с асимметричными вставками и инкрустацией из кристаллов.

«Я всегда была большой поклонницей Чарли,— отметила креативный директор бренда Сара Шоттон.— Мы не могли себе представить кого-либо, кто подошел бы лучше на роль Королевы Родео Agent Provocateur. Она прирожденная наездница! Мы хотели привнести в рождественский сезон веселья и сексуальности в фирменном стиле бренда». Сама певица заметила, что «ничто так хорошо не сочетается с праздником, как непослушная и милая пастушка!».

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