Кубанский застройщик в рамках проектного финансирования получит 0,5 млрд рублей

«Девелопмент-Юг» и Сбербанк заключили договор проектного финансирования недвижимости в Астрахани, кредитная линия открыта на 508 млрд руб., сообщается в пресс-релизе кредитного учреждения. Застройщик планирует построить в центре Астрахани дом на двести квартир общей площадью более 10 тыс. кв. метров. Объект входит в ЖК «Жилой квартал Центральный».

В жилом комплексе расположатся квартиры комфорт-класса. В первую очередь входят шесть домов переменной этажности от 16 до 21 этажа на 1,3 тыс. квартир. Реализация недвижимости будет осуществляться с использованием механизма эскроу.

Также сообщается, что застройщик получает средства уже сейчас, а выплата процентов по кредиту отсрочена на весь срок строительства.

Андрей Ульченко