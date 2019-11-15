Удмуртию наградили за вклад в развитие экспорта

Главе Удмуртии Александру Бречалову вручили памятный знак за особый в клад в развитие экспорта на международном форуме «Сделано в России». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«У нас была очень низкая база, поскольку экспорт не был ключевым треком в развитии. Из национальных проектов для нас приоритетными являются — в сфере экономики, чтобы мы могли своевременно исполнять социальные обязательства. Нам нужен совершенно другой рост экономики, поэтому нацпроект "Международная кооперация и экспорт" — это проект №1, что подтверждается цифрами. Если в 2017 году объем несырьевого экспорта в Удмуртии составил $194 млн, то в 2018 году мы экспортировали продукции на $377 млн. Прогноз на 2019 год — $530 млн. Значит, все меры поддержки "в точку"»,— заявил господин Бречалов на форуме.