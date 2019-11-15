Зарубежные СМИ: На что указали новые данные о крушении Boeing на востоке Украины?

Обнародованы новые данные по катастрофе малазийского Boeing 777 на востоке Украины. Голландские следователи опубликовали записи разговоров между россиянами и представителями самопровозглашенной ДНР в 2014 году. Специалисты выяснили, что переговоры велись незадолго до крушения самолета и могут говорить о причастности к катастрофе как представителей самопровозглашенных республик, так и официальной Москвы. В частности, речь может идти о советнике президента Владиславе Суркове и министре обороны Сергее Шойгу. Новые данные обсуждают на страницах зарубежной прессы — все подробности в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Перехваченные переговоры говорят об углублении сотрудничества между Москвой, Донецком и Луганском как раз накануне катастрофы с пассажирским лайнером, пишет газета The Washington Post. Согласно изданию, это может говорить о том, что летом 2014 года, когда был сбит самолет, именно россияне руководили боевыми действиями.

Газета приводит цитату старшего следователя Федеральной полиции Австралии Дэвида Тэйлора, который участвует в расследовании. Он говорит, что средства связи, использованные руководителями непризнанных республик, были предоставлены российскими ФСБ и ГРУ и использовались для контактов с высшими должностными лицами Кремля.

Так в одном из разговоров тогдашний руководитель Донецкой республики Александр Бородай в беседе с неустановленным лицом заявляет, что «выполняет приказы и защищает интересы только одного государства — Российской Федерации». В статье отмечается, что самостоятельно подтвердить подлинность этих данных газете не удалось.

Британская The Times пишет о том, что с Бородаем беседовал не кто иной, как Владислав Сурков, советник президента России, который за свою роль в конфликте впоследствии попал под санкции ЕС и США. По данным газеты, господин Сурков обещал Бородаю военную помощь и был вовлечен в непосредственное управление отколовшимися республиками.

Газета также пишет, что другие официальные лица в записях ссылаются на одобрение министра обороны России Сергея Шойгу на проведение военных реформ в вооруженных силах самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также на поставку военной помощи от ФСБ России.

На одной из записей некий чиновник из ДНР якобы говорит: «Мы движемся к единому командованию. Дальше должна прибыть группа людей с мандатом от Шойгу, которая выгонит местных военачальников из частей и возьмет на себя управление армией». Между руководством ДНР и российскими официальными лицами был практически ежедневный телефонный контакт, заключает газета.

The Guardian пишет, что специальные средства связи для контактов с Россией могли появиться на востоке Украины только с одобрения руководителя ФСБ Александра Бортникова, издание приходит к выводу, что он также координировал доставку боеприпасов и приборов ночного видения в зону боевых действий.

Комментируя вышесказанное, американское издание Politico приводит цитату из заявления голландской следственной группы: «Анализ свидетельских показаний и другой информации показывает, что российское влияние на ДНР в 2014 году вышло за рамки военной поддержки».

Новые данные прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, вердикт по делу сбитого Boeing вынесен давно, все остальное — это подгонка материалов, которые, с точки зрения голландских следователей, свидетельствовали бы в пользу выбранной тактики обвинения.

Кирилл Абакумов