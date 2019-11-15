На строительство троицкого, таманского и ейского водопроводов выделят 10 млрд рублей

В проекте краевого бюджета на трехлетний период предусмотрено выделение 10 млрд руб. на реконструкции троицкого, таманского и ейского групповых водопроводов. Треть от этой суммы будет направлена на проектные работы, об этом рассказал вице-губернатор Кубани Игорь Галась. В основном финансовом документе на 2020 год на эти цели предусмотрено 1,6 млрд руб.

«По сути нам предстоит построить новые водоводы. Мы применим современные технологии, которые позволят на десятки лет решить вопрос обеспечения водой жителей Таманского полуострова, муниципалитетов, расположенных на направлении Новороссийск-Геленджик, и северных территорий края. В частности, решатся проблемы с водой в Староминском, Кущевском, Ейском районах», - сообщил господин Галась.

Проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов направлен в региональный парламент, публичные слушания по основному финансовому закону назначены на 25 ноября.

Андрей Ульченко