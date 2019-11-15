Башкирское УФАС проверит законность крупных конкурсов ГАУ «Молочные кухни» на поставку продукции

Башкирское управление ФАС приостановило пять конкурсов ГАУ «Молочные кухни» (учреждено госкомторгом республики) на отбор поставщиков молочной продукции на общую сумму 354 млн руб. С жалобой в УФАС обратилось новосибирское ООО «Спектр», указавшее, что конкурсные лоты сформированы таким образом, что ограничивают конкуренцию: в каждом из них предусмотрена поставка одновременно и сухих молочных смесей, и жидких и пастообразных продуктов, которые существенно различаются по срокам годности и условиям хранения. Тем самым, полагает заявитель, условия конкурса носят дискриминирующий характер и исключают возможность участия в них иногородних поставщиков.

Рассмотрение жалобы компании «Спектр» в УФАС назначено на 18 ноября. ГАУ «Молочные кухни» планировало отобрать поставщиков продукции сегодня. Контракты стоимостью два по 68 млн, два по 71 млн руб. и один 75 млн предусматривают поставку молочных смесей, сухих молочных каш, питьевого молока, творога и творожных продуктов, кисломолочной продукции, а также питания для беременных и кормящих женщин.

На каждый из конкурсов, по данным сайта госзакупок, поступило по три заявки.

ООО «Спектр» принадлежит Светлане Плотниковой. На рынке с 2003 года. Специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукцией. В 2018 году, по данным Kartoteka.ru, компания заключила шесть контрактов в качестве поставщика продукции на общую сумму 18,9 млн руб.

Влада Шипилова