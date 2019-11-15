Донские власти будут ежегодно субсидировать межрегиональные авиаперевозки на 324 млн рублей

Ростовская область планирует ежегодно направлять по 324 млн руб. на развитие межрегионального воздушного сообщения, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области. В этом году в расписании появились рейсы из «Платова» в Сочи, Минеральные Воды, Махачкалу, Самару, Казань, Волгоград, Грозный, Нижний Новгород, Калининград и Астрахань. Кроме того, на условиях софинансирования с другими регионаминачаты полеты в Астрахань, Владикавказ, Омск, Калининград с промежуточной посадкой в Калуге, трансферные перевозки в Челябинск через Минеральные Воды.

«В этом году область выделила 324 млн рублей на открытие новых маршрутов, субсидируя пока еще коммерчески не окупаемые направления. Эта поддержка будет сохранена на 2020-2022 годы», - передает пресс-служба слова господина Голубева.

В ближайшие три года будет из «Платова» будет открываться по пять новых маршрутов ежегодно.

Дарья Голякова