Ижевск занял 48-е место из 200 в рейтинге лучших городов России для спорта и отдыха

Ижевск занял 48 место в рейтинге лучших городов России по качеству и доступности инфраструктуры для спорта и отдыха, сообщает пресс-служба портала Domofond.ru. Исследование проводилось в 200 городах страны, в опросе приняли участие более 90 тыс. человек.

Респондентам предложили оценить утверждение: «В моем районе достаточно мест для спорта и отдыха, есть кафе, спортивные площадки и т. д.» по десятибалльной шкале, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Так, для каждого города был рассчитан средний балл. Ижевск набрал 6,3 балла, что лучше прошлогоднего показателя на 0,4 балла. Кроме столицы Удмуртии в рейтинг попали Глазов, Сарапул и Воткинск — они заняли 34, 170 и 179 место, набрав 6,5, 4,8 и 4,7 баллов соответственно. Средняя оценка по России с прошлого года не изменилась и составила 5,8 баллов.

Согласно исследованию, лучшими городами России для спорта и отдыха стали Кудрово, Долгопрудный, Геленджик, Реутов и Тюмень. Они набрали 8,2, 7,5, 7,4, 7,3 и 7,2 баллов соответственно. Последние места рейтинга заняли Киселевск, Шахты, Кинешма, Каменск-Шахтинский и Ленинск-Кузнецкий — эти города набрали 3,2, 3,5, 3,8, 3,8 и 4,1 баллов. Городами-миллионерами с самой лучшей инфраструктурой для спорта и отдыха стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Екатеринбург, с самой худшей — Омск, Волгоград, Челябинск, Уфа и Воронеж.