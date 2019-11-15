В Краснодаре осуждена группа вымогателей

Краснодарский краевой суд признал четверых жителей Армавира виновными в совершении серии вымогательств и назначил им наказание в виде длительных сроков лишения свободы, сообщила пресс-служба суда. Преступная деятельность осужденных была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Как сообщили в суде, в 2017 году житель Армавира Анзор Узденов организовал преступную группу с целью вымогательства денег. В группу вошли Мехак Кешишян, Селим Баламедов и Махрабы Лайпанов. В августе 2017 года злоумышленникам стало известно о том, что у одного из жителей Армавира существуют долговые обязательства. Участники преступной группы потребовали от него 450 тыс. руб., мужчина, опасаясь за свою жизнь, передал им 200 тыс. руб., но вымогатели требовали остальную часть денег и избили потерпевшего. В декабре и январе 2018 года участники группы пытались завладеть денежными средствами и автомобилями Jaguar и Audi A8, принадлежащим еще двоим жителям Армавира.

Приговором суда Анзору Узденову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 11 месяцев и штраф в сумме 500 тыс. руб., Мехаку Кешишяну – на срок 8 лет 11 месяцев, штраф в сумме 300 тыс. руб., Селим Баламедов осужден на срок 7 лет 11 месяцев с штрафом в сумме 300 тыс. руб., Махрабы Лайпанов – на срок 3 года 11 месяцев с штрафом 150 тыс. руб. Все осужденные будут отбывать сроки в колонии строгого режима.

Анна Перова, Краснодар