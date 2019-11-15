В Липецкой области утвердили «стандарт питейных заведений»

Администрация Липецкой области представила предпринимателям единый «стандарт питейных заведений». В нем обозначены ключевые характеристики благоустройства прилегающей территории, обеспечения комфорта и безопасности, следует из сообщения обладминистрации.

Власти планируют обязать предпринимателей убирать прилегающую территорию и расчищать снег, обеспечить удобные подъездные пути и парковки, доступную среду, площадку для сбора мусора и освещение. Помещения должны будут иметь отдельный вход, аварийные выходы и средства пожаротушения, а 20-метровый радиус от входа планируется охватить видеонаблюдением.

Пока что взаимодействие в рамках единого стандарта планируется задекларировать в хартии, которую будет предложено подписать предпринимателям, работающим в сфере оборота слабоалкогольной продукции. По словам главы региона Игоря Артамонова, на работу питейных заведений «поступает очень много жалоб»: «Мы ужесточаем контроль... Любой бизнес должен вестись по закону».

«Мы не хотим подавлять работу пивных,— заявил Игорь Артамонов.— Мы хотим двигаться по пути цивилизованной продажи пива».

Подписание хартии должно состояться через две недели. До этого бизнесмены могут вносить поправки в документ.

Олег Мухин