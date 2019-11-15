«Темп-Авиа» сократил чистую прибыль на 7,6% по итогам третьего квартала

ПАО «Арзамасское научно-производственное предприятие “Темп-Авиа”» (АНПП «Темп-Авиа», Арзамас, Нижегородская область) по итогам третьего квартала сократило чистую прибыль до 459,7 млн руб. (-7,6%). Как сообщается в отчетности компании, прибыль от продаж составила 554 млн руб. (-8,5%), выручка составила 3,7 млрд руб., что соответствует аналогичному периоду прошлого года.

С начала года краткосрочная кредиторская задолженность выросла на 29,4% до 2,2 млрд руб. Активы предприятия выросли на 10,3% до 9,6 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО НПП «Темп-Авиа» было зарегистрировано в Арзамасе в 1998 году, уставный капитал – 43,4 тыс. руб. Основной вид деятельности – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Гендиректором является Юрий Исаев, около 90% долей принадлежат АО «Корпорация тактическое ракетное вооружение». Головной компанией является «Росимущество». По итогам 2017 года при выручке в 5,8 млрд руб. прибыль компании составила 819 млн руб.

Анастасия Еремина