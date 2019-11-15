Цены на бензин смотрят вниз

Цены на бензин и дизель к концу года снизятся — с таким заявлением выступил глава антимонопольной службы Игорь Артемьев. По его словам, подорожание топлива по итогам года не превысит уровень инфляции — это связано со специальной компенсацией из бюджета для топливных компаний. Артемьев добавил, что даже при росте цен на нефть, стоимость бензина останется стабильной.

К концу года топливо, действительно, может немного подешеветь, отмечает вице-президент Независимого нефтяного союза Юрий Зуев. Но это касается только бензина. А вот цены на дизель уже начали расти: «Дизельное топливо – зимнее, сейчас очень много дизельных машин. В зимний период оно всегда растет, и мы сейчас уже это наблюдаем — дизельное топливо стало стоить в районе 48 руб. Это стабильно из года в год. Падение цен на дизельное топливо именно в зимний период, кажется, не очень краткосрочной перспективой, и, наверное, несбыточной мечтой.

Из года в год у нас также происходит снижение сезонного спроса на топливо: люди меньше ездят на дачи, меньше отдыхают, кто-то ставит машины в гараж на зиму.

За счет этого как минимум цены стабилизируются или, бывает, немножко падают. Но чтобы было какое-то сильное падение — такого ощущения нет. Мы стабильно наблюдаем из месяца в месяц стабильный рост цен, и все время правительство нам гарантирует, что цены сохранятся, господин Артемьев говорит об этом, чего в результате мы не наблюдаем».

По данным Росстата, за последние три недели литр дизеля подорожал более чем на 60 коп., при этом цены на бензин в среднем не изменились. Искусственное сдерживание цен на АЗС в пределах инфляции не поможет, при резком скачке стоимости нефти, говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов: «Рост в рознице обеспечивается за счет того, что де-факто регулируется цена, то есть ФАС фактически в ручном режиме следит за тем, чтобы розничные цены росли в рамках инфляции медленно и постепенно. Что касается велосипедных изобретений — демпфирующий механизм, отрицательный акциз на нефть — это сделано с целью стабилизировать ситуацию, потому что сегодня налогов на внутренний рынок значительно больше, чем в случае экспорта нефтепродуктов. Нефтяные компании, наши производители — это компании, которые имеют возможность как отгрузить в России, так и отправить продукт на экспорт.

Для них экспортная альтернатива практически всегда более привлекательная, чем отгрузка на внутренний рынок.

Конечно, демпфер не защищает от любых колебаний, есть коридор. Насколько мне не изменяет память, при $80 за баррель и выше демпфер уже не будет справляться со сглаживанием ситуации на внутреннем рынке».

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В Росстате сообщали, что цены на топливо стабильны с начала августа. В целом же с января бензин подорожал почти на 2%, дизель — на 1%.

Илья Сизов