Тамбовские власти рассчитывают на рекордное поголовье свиней в 2019 году

По итогам 2019 года в Тамбовской области ожидается рекордное поголовье свиней за всю историю субъекта — 1,27 млн голов. По итогам девяти месяцев поголовье уже превышало 1,26 млн животных, что выше прошлогоднего уровня на 315 тыс. голов, сообщили в областном управлении сельского хозяйства.

Ранее свинопоголовье в регионе лишь один раз превышало показатель в 1 млн животных — 1,033 млн в 1986 году. Сейчас в Тамбовской области реализуют крупные сввиноводческие проекты группы «Русагро» и «Черкизово», ООО «РАСК», ООО «Центральное», ООО «Золотая Нива» и племзавод имени Ленина. На ряде производств в 2019 году была проведена модернизация с увеличением мощности.

Владимир Зоркий