Арест дотянулся до Сингапура

Альфа-банк добился ареста имущества экс-министра Михаила Абызова в Сингапуре. Как сообщает издание The Bell, кредитная организация пытается взыскать с компании бывшего чиновника 10 млрд руб.

Михаила Абызова арестовали в марте этого года по обвинению в мошенничестве на 4 млрд руб. Позже против экс-министра завели дела о незаконном предпринимательстве и легализации средств.

Альфа-банк с 2015 года добивается взыскания долгов с «Группы Е4», которую он кредитовал и которую создал Михаил Абызов. Тот в ответ на претензии заявлял, что не занимается бизнесом с тех пор, как стал министром. Теперь, по данным СМИ, банк добился ареста сингапурских активов Абызова. Это, в частности, недвижимость, компании, которые судились с предпринимателем Виктором Вексельбергом, и криптовалюта. Ранее сообщалось, что Абызов участвовал в ICO Telegram. В России по уголовным делам против экс-министра арестовали его имущество на 27 млрд руб. Это почти 500 млн руб. на счетах, два земельных участка, два жилых дома и три квартиры. При этом часть активов по решению суда в итоге разморозили, поскольку первоначально Абызову предъявляли претензии на 4 млрд руб.

Насколько сложно российской компании добиться ареста зарубежных активов? Партнер Московской коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Кислов говорит, что иностранные юрисдикции нередко сотрудничают с российскими судами. Главная проблема в этом случае — найти активы за границей: «Зарубежные суды достаточно лояльны к российской юрисдикции. Когда в России оглашается судебное решение, и оно подлежит исполнению на территории иностранного государства. Кроме того, не нужно забывать, что может приводиться в исполнение решение не только российского суда, но и иностранного. В таком случае механизм остается тот же — такое имущество арестовывается. Проблема не в том, чтобы арестовать это имущество, а в том, чтобы найти его.

Поиск — это главный вопрос. В иностранных европейских и скандинавских странах во многих юрисдикциях распространена такая практика, как частные детективы, и эти частные детективы достаточно эффективны, потому что они ищут информацию не только по электронным ресурсам, но могут непосредственно устанавливать определенные связи человека с другим человеком и выходить на аффилированных с должником лиц. Да, этот процесс сложный, трудоемкий, но когда речь идет о больших кейсах, кредиторы нацелены на то, чтобы использовать все доступные механизмы.

Деньги, безусловно, любят тишину, но вместе с этим оставляют след.

Переводы происходят, как правило, сначала все-таки из России, даже самые большие деньги уходят по стандартным схемам, и отследить: первое — выход этих денег возможно, второе — возможно увидеть определенную связь должника с той или иной страной. Если должник ездит постоянно во Францию, то можно предположить, что во Франции что-то есть. Если он ездит в Германию, то есть в Германии».

Хотя СМИ сообщали, что среди арестованных активов Михаила Абызова оказалась криптовалюта, собеседники “Ъ FM” отмечают, технически получить к ней доступ практически невозможно.

Илья Сизов