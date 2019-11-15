Чистая прибыль «НИТИ "Прогресс"» за три квартала 2019 года составила 23,6 млн рублей

ОАО «Научно-исследовательский технологический институт "Прогресс"» закончило третий квартал 2019 года с чистой прибылью в 23,6 млн руб. Это на 17,19 млн руб. больше показателя аналогичного периода прошлого года. Ежеквартальный отчет общества опубликован в Центре раскрытия корпоративной информации.

Выручка компании за январь-сентябрь составила 1,36 млрд руб., что на 412,5 млн руб. больше, чем за девять месяцев прошлого года. Кредиторская задолженность составила 260,7 млн руб., увеличившись с начала года на 17,9 млн руб. Внеоборотные активы предприятия составили 355,4 млн руб., оборотные — 632,6 млн руб., что меньше показателей начала года на 18,6 млн руб. и 66 млн руб. соответственно.

ОАО «НИТИ "Прогресс"» специализируется на сварочных технологиях, сервисном оборудовании для нефтедобывающей промышленности, технологиях и инжиниринге механообрабатывающих производств.