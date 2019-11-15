Китайский рынок вернулся в Нижний Новгород через интернет

Сколько потратили в среднем нижегородцы на покупки в интернет-магазинах 11 ноября, подсчитали аналитики сервиса «Яндекс.Деньги». Выяснилось, что товары на сайтах китайских онлайн-магазинах нижегородцы заказывали в восемь раз чаще обычного. А общие траты на покупки через иностранные сайты, несмотря на заявленные скидки до 70 процентов, возросли аж в 18 раз. Средний чек в этот день вырос более чем в два раза, составив 1211 рублей.

Как сделать так, чтобы товар заказанный в интернете, пришел вовремя и в лучшем виде, «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказала заместитель председателя Нижегородского комитета по защите прав потребителей Юлия Калякина.

Собеседница «ЪFM НН» также поделилась информацией о том, как правильно и без риска оплачивать покупки.

Кстати, чаще всего нижегородцы покупали электронику, бытовую технику, одежду, обувь, косметику, товары для дома и спорта.

Если в девяностые жители города старались покупать дешевые китайские товары на полудиких рынках и в точках торговли, располагавшихся в подвальных помещениях, то теперь нижегородцы освоили заказ этих товаров через интернет. Вот только получать их приходится в пунктах выдачи, расположенных зачастую все в тех же подвалах и мало отличающихся от торговых точек тех же девяностых. Крупнейшие интернет-магазины экономят и на доставке, что вполне логично.