В 2020 году в Перми запустят раздельный сбор мусора

Комитет по городскому хозяйству гордумы Перми рассмотрел ситуацию со сбором и вывозом мусора. В обсуждении приняли участие первый зампред гордумы Дмитрий Малютин, начальник департамента ЖКХ Александр Власов, замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич, начальник управления по экологии и природопользованию Ильдар Хайдаров, заместитель директора ПКГУП «Теплоэнерго» Андрей Красников.

Как сообщили представители мэрии, по сравнению с прошлым кварталом значительно сократилось число обращений граждан по вопросу вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). По плану должно быть благоустроено 104 места накопления ТКО, пока в порядок приведено 81, полностью завершить работы планируется к 20 ноября 2019 года. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обустроены 24 площадки накопления ТКО из 74 запланированных, работа продолжается.

«Насколько мне известно, у подавляющего числа торговых центров и мини-рынков нет собственных контейнерных площадок. Мусор из магазинов оказывается на площадках около многоквартирных домов», – заявил депутат Илья Лисняк. «Проводим работу с владельцами этих объектов. Либо принуждаем их заключать договоры, либо обязываем устанавливать контейнеры на своей территории», – ответил Александр Власов.

Депутат Надежда Агишева поинтересовалась, как обстоят дела в Перми с раздельным сбором мусора. По словам господина Власова, со следующего года в Перми стартует пилотный проект по этому направлению.

Андрей Красников также сообщил, что с 1 января 2020 года в Пермском крае меняется система начисления платежей за ТКО. Плата за вывоз твердых коммунальных отходов будет теперь начисляться не по количеству квадратных метров, а числу проживающих.