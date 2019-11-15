Гордума заслушала отчет об исполнении бюджета Перми

Депутаты гордумы Перми заслушали отчет администрации об исполнении бюджета города Перми за девять месяцев 2019 года. По данным начальника департамента финансов мэрии Веры Титяпкиной, в перечень бюджетных инвестиций включено 73 объекта, инвестиционные расходы бюджета за девять месяцев составили 1,6 млрд руб.

По словам госпожи Титяпкиной, в сфере образования ведутся работы по 13 объектам, уже готовы проекты на строительство трех детских садов, еще один проект – детского сада на ул. Евгения Пермяка – проходит госэкспертизу. На ул. Плеханова и ул. Желябова началось строительство двух детских садов, завершаются конкурсы по отбору подрядчиков на строительство детского сада на ул. Байкальской. Приобретено оборудование для детского сада по ул. Агатовой, до конца года оборудование получит детский сад по ул. Революции. Строятся новые корпуса для гимназии №3 и школы №93. Завершено строительство двух школьных спортивных площадок, еще по трем работы завершаются.

Среди других объектов, готовых к реконструкции, представитель мэрии назвала Дворец молодежи, бассейн на ул. Гашкова и спортцентр на ул. Веденеева. Строительство центра по содержанию безнадзорных животных идет по графику.

В 2019 году построен сквер на ул. Краснополянской, идет реконструкция 68-го квартала эспланады. В следующем году планируется завершение ремонта набережной Камы. Разработана проектная документация на строительство кладбища «Лесное», реконструкция кладбища «Северное» будет выполнена в срок. Проведен пуск газа в микрорайоне Кислотные Дачи, завершены работы по прокладке газопровода в микрорайоне Загарье, и до конца года планируется завершить работы еще по трем газопроводам. В этом году ведутся работы по реконструкции ул. Героев Хасана и ул. Революции, движение по дорогам запущено, работы завершаются.

Депутаты Ирина Горбунова и Арсен Болквадзе интересовались, как контролируется работа подрядных организаций. По словам чиновников, контроль ведется в ежедневном режиме, оплата работ пройдет после получения положительного заключения экспертизы и проверки всей документации.

Депутат Павел Фадеев отметил, что информация в документах расходится, и предложил тщательнее подходить к подготовке данных. «Наш бюджет – социально ориентированный, и нам важно, чтобы жители города были довольны. Мы должны создать для них качественные условия. Числа должны соответствовать действительности, документы необходимо привести в порядок. Администрации города следует обратить на это внимание и подойти к этому вопросу серьезней!» – заявил господин Фадеев.

Депутат Сергей Богуславский подчеркнул, что необходимо принять меры по сокращению инвестиционных рисков: «Депутатский корпус уже неоднократно замечал, что нам необходим центр развития инвестиционных компетенций. Пока, несмотря на увеличение инвестиций, объем исполнения не растет. Проблему необходимо решать!»