Налоговая инспекция уличила тюменский завод в искусственном дроблении бизнеса

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил законность решения инспекции федеральной налоговой службы по Тюмени № 3 о привлечении ООО «Завод ЖБИ 5» к ответственности за искусственное дробление бизнеса. При этом кассационный суд признал незаконным решение налоговиков о доначислении заводу НДС за организацию обедов для сотрудников силами аутсорсинговой компании. Решение суда вступило в законную силу.

Как указано в материалах дела, в 2018 году инспекторы провели на «Заводе ЖБИ 5» выездную налоговую проверку. По ее итогам компании предложили уплатить в бюджет дополнительно свыше 46 млн рублей НДС, НДФЛ, пеней и штрафов. «Завод ЖБИ 5» обжаловал это решение в управление ФНС по Тюменской области, которое признало незаконными доначисления на 31,6 млн руб. После чего предприятие обратилось в суд.

Поводом для доначислений налогов стали взаимоотношения «Завода ЖБИ 5» с некоторыми контрагентами. В частности, по мнению налоговиков, предприятие заключило формальный договор с ООО «Ландшафт» и ООО «Семьдесят Семь» для искусственного дробления бизнеса. Суды с этой позицией ИФНС согласились.

«Налогоплательщик заключил последовательные договоры поставки с контрагентами, применяющими специальные налоговые режимы, на реализацию своей продукции на своей территории по заниженным ценам с принятием на себя заранее невыгодных условий в виде прямого отказа от реализации своих товаров физлицам, что свидетельствует о получении «Заводом ЖБИ 5» необоснованной налоговой выгоды и правомерности доначисления последнему НДС в сумме 9,3 млн руб.», — говорится в решении суда.

При этом кассационный суд признал незаконным доначисление «Заводу ЖБИ 5» 813 тыс. руб. НДС за сделку с ООО «Русский пир», которое поставляло продукты питания работникам предприятия. «Заключение налогоплательщиком с ООО «Русский пир» договора и последующее предоставление именно со стороны ООО «Русский пир» готовых блюд работникам заявителя по своей сути не может расцениваться как безвозмездная передача налогоплательщиком продуктов питания своим работникам и, как следствие, исключает возможность отнесения спорных сумм к объекту обложения НДС», — указала кассация.

Старший юрист «Гин и партнеры» Александра Тюрина считает, что эпизод с искусственным дроблением бизнеса суд квалифицировал обоснованно. «На лицо классические признаки дробления бизнеса с целью налоговой оптимизации, когда завод привлек подконтрольного ему контрагента на упрощенной системе налогообложения (УСН) для поставки продукции физлицам. Это такие признаки подконтрольности как знакомство руководителей обеих компаний, совпадение сотрудников, совпадение IP-адресов, с использованием которых обе компании осуществляли платежи. Также «Завод ЖБИ 5» являлся единственным поставщиком контрагента на УСН, договор с которым был заключен на особых невыгодных условиях и по нерыночной стоимости. Суд обоснованно сделал вывод о привлечении контрагента только с целью получения необоснованной налоговой выгоды», — отмечает юрист.