Депутаты обсудили ситуацию с экологией в микрорайоне Новый Крым

Депутаты гордумы Перми обсудили на заседании комитета по городскому хозяйству ремонт фасадов жилых домов, освещенность улиц и ситуацию с экологией в микрорайоне Новый Крым.

По вопросу о ситуации с загрязнением атмосферного воздуха в микрорайоне Новый Крым представитель администрации Перми Ильдар Хайдаров заявил, что в 2017–2018 годах жители жаловались в мэрию о выбросе загрязняющих веществ в атмосферу. Тогда виновных выявили, они были оштрафованы и устранили выявленные нарушения. В рамках экологического контроля в 2018 году в микрорайоне установили газоанализаторы для определения уровня содержания хлора в атмосфере. Результаты измерений представляются в управление Роспотребнадзора по запросу. «Жители обеспокоены тем, что нет достоверной информации о степени влияния загрязнения воздуха на здоровье. В городе Перми не хватает автоматизированных постов для снятия информации по состоянию атмосферного воздуха», – подчеркнула депутат Надежда Агишева.

По данным мэрии, в городе продолжается ремонт фасадов зданий к 300-летию Перми. Работы проводятся по 18 домам, восемь на очереди, еще по четырем домам разрабатывается проектно-сметная документация. Такие данные привели на заседании комитета по городскому хозяйству гордумы Перми представители мэрии. По словам чиновников, до конца года подрядчики отремонтируют фасады домов по Комсомольскому проспекту, 3 и 10, по улице Луначарского, 66. Заканчиваются работы в домах по Комсомольскому проспекту, 14, и ул. Краснова, 28.

В октябре комитет по городскому хозяйству уже обсуждал вопрос об обеспечении 100%-ного уровня освещенности улично-дорожной сети города. В ноябре мэрия представила дорожную карту с перечнем улиц, на которых необходимо установить освещение. Для полного освещения Перми потребуется 587 млн руб. По словам вице-мэра Анатолия Дашкевича, с будущего года на эти цели будут выделяться средства и из краевого бюджета, их объем составит около 120 млн руб. в год.