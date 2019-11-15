Чистая прибыль ПАО «Ижсталь» за три квартала 2019 года составила 414,4 млн рублей

ПАО «Ижсталь» закончило первые девять месяцев 2019 года с чистой прибылью в 414,4 млн руб. Январь-сентябрь прошлого года предприятие закончило с убытком 634,8 млн руб. Квартальный отчет ПАО опубликован в Центре раскрытия корпоративной информации.

Выручка предприятия составила 15,42 млрд руб., что на 216 млн руб. меньше, чем за три квартала 2018 года. Кредиторская задолженность составила 6,13 млрд руб., увеличившись с начала года на 343,7 млн руб. Внеоборотные активы составили 6,34 млрд руб., что на 318 млн руб. больше, чем в конце 2018 года. Оборотные активы увеличились на 34 млн руб. — до 4,98 млрд руб.

ПАО «Ижсталь» выпускает сортовой, калиброванный и обточенный прокат, холоднокатаную ленту, стальные фасонные профили высокой точности из конструкционных, инструментальных, быстрорежущих, нержавеющих марок стали.