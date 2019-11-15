МРСК Урала пожаловались в ФСБ на угрозы энергобезопасности на Среднем Урале

Компания МРСК Урала («Россети Урал») обратилась в правоохранительные органы и свердловское УФСБ с просьбой защитить энергооборудование в Невьянске, которое регулярно подвергается нападениям злоумышленников. Как рассказали в компании, только с начала ноября текущего года специалисты Нижнетагильских электросетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» зафиксировали шесть случаев проникновения и четыре случая повреждения трансформаторных подстанций. Действия неизвестных злоумышленников угрожают нарушением энергоснабжения жителей Невьянска.

В компании отмечают, что, судя по почерку преступлений, совершают их одни и те же лица. Особую обеспокоенность энергетиков вызывает безопасность оборудования в зимний период, когда система работает на максимуме. «Любые незаконные действия в отношении электросетевых объектов представляют угрозу общественной безопасности и влекут за собой административную и уголовную ответственность», — отмечают в компании. Энергетики считают, что работа по предотвращению нарушений будет более результативной при активной позиции органов власти, правоохранительных органов и населения.