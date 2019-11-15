Гордума одобрила строительство новых школ в Перми

Комитет по градостроительству, планированию и развитию территории гордумы Перми рассмотрел проекты изменений в правила землепользования и застройки Перми, предусматривающих размещение новых зданий школ на ул. Екатерининской, 109, и ул. Попова, 48, в Ленинском районе, а также в жилом микрорайоне Ива-1.

По одному из проектов, за МАОУ «СОШ №7 с углубленным изучением английского языка» сохранятся земельные участки в центре города. В микрорайоне Ива-1 построят детский сад и школу, в которой разместится учреждение дополнительного образования, многофункциональный культурно-досуговый центр, спортзал и бассейн.

По словам первого вице-спикера гордумы Дмитрия Малютина, развитие образовательных учреждений является одной из приоритетных задач муниципальных властей. «Школа №7 нуждается в расширении территории, но нужно не забывать об интересах собственников земельных участков, прилегающих к учреждению. Администрация ищет инструменты взаимодействия с владельцами, – отметил Дмитрий Малютин. Строительство новых социальных объектов – это прекрасно, депутатский корпус всецело поддерживает такие объекты!»

Комитет также поддержал проект по созданию особо охраняемых природных территорий в Мотовилихинском районе – «Долина реки Гайвы» и «Русская тайга» на реке Малая Васильевка. Проект предусматривает сохранение природных ландшафтов, разнообразия растительного и животного мира города Перми и Пермского края.