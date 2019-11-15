В Краснодаре к пожизненному заключению проговорен убийца 15-летней девушки

Краснодарский краевой суд приговорил жителя Республики Бурятия Сергея Тхорова к пожизненному лишению свободы за убийство несовершеннолетней девушки и несколько других преступлений, сообщила пресс-служба суда. В июле 2016 года Тхоров, находясь на железнодорожной платформе Магри (город-курорт Сочи), решил похитить сотовый телефон у девушки, а затем изнасиловать ее. Злоумышленник ударил потерпевшую камнем по голове и убил ее.

Руководитель Южного Следственного управления на транспорте Максим Ткаченко отметил, что в установлении и поимке преступника, который скрылся с места происшествия, участвовали сотрудники СУТ СК России, управления ФСБ России по Краснодарскому краю, а также полиции. В ходе следствия было установлено, что Тхоров ранее совершил ряд тяжких преступлений на территории Республики Бурятия, в частности, в 2016 году совместно с друзьями совершил нападение на 33-летнего мужчину, с целью хищения его имущества, совершил покушение на угон автомобиля, а также кражу велосипеда. Все эти уголовные дела были соединены в одно производство с уголовным делом об убийстве девушки. Экспертиза признала преступника психически здоровым и вменяемым.

Анна Перова, Краснодар