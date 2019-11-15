Обвинение обжаловало решение суда о возвращении дела экс-директора «Горэкоцентра» прокурору

Областная прокуратура обжаловала решение Советского районного суда, который решил вернуть прокурору уголовное дело бывшего директора МУП «Горэкоцентр» Игоря Галичина. Его обвиняют в халатности (ч. 1.1 1 ст. 293 УК РФ), которая привела к мусорному коллапсу в сентябре 2018 года. Судья считает, что обвинение в отношении господина Галичина не конкретизировано.

«Судебной коллегией по уголовным делам Челябинского областного суда по итогам рассмотрения представления будет принято решение вынести о законности или незаконности постановления районного суда»,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Как сообщала пресс-служба Советского райсуда, предъявленное прокуратурой обвинение лишает Игоря Галичина «возможности защищаться всеми законными способами и средствами». Судья посчитал, что на основе предложенного обвинительного заключения он не может вынести обоснованное решение.

Прокуратура Челябинской области потребовала возбудить дело о халатности руководства «Горэкоцентра» в связи с мусорным коллапсом, который случился в сентябре прошлого года. Тогда перевозчики отказались вывозить мусор из Челябинска из-за увеличившегося расстояния до нового полигона и отсутствия дополнительных субсидий на покрытие издержек.

До мусорного коллапса Игорь Галичин обвинялся по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 174.1 (легализация средств, добытых в результате совершения преступления) и ст. 171 (незаконное предпринимательство).