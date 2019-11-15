В Челябинске возбуждено уголовное дело после проверки в частном доме престарелых

Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам прокурорской проверки частного пансионата для пожилых людей, расположенного в Ленинском районе Челябинска, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 14 ноября после внеплановой проверки министерства социальных отношений Челябинской области и прокуратуры из частного дома престарелых были экстренного госпитализированы 54 человека. По данным минсоцотношений, в пансионате выявлены «многочисленные грубые нарушения законодательства в сфере социального обслуживания, санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны здоровья граждан».

В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и причастных к преступлению лиц. Расследование контролирует и.о. руководителя СУ СК по региону Степан Шульга.