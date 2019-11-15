Приговор в отношении экс-руководителя МУПов «КБЛР» и «ДРЭУ» Ижевска вступил в силу

Приговор Первомайского райсуда в Ижевске в отношении экс-руководителя городских МУПов «ДРЭУ» и «КБЛР» вступил в законную силу. Бывшему директору предприятий, обвиняемого по ч.3 и ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата), назначили 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск представителя указанных организаций о взыскании с осужденного 1,48 млн руб. причиненного ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, что в конце 2017 года экс-директора МУПов Ижевска — «КБЛР» и «ДРЭУ» — Виталия Пушкарева признали виновным в присвоении или растрате. Было установлено, что Пушкарев в период с мая 2010 года по июнь 2013 года выписывал себе премии и материальную помощь, не имея на это полномочий. Тогда называлась сумма ущерба в 1,39 млн руб. Обозначенный приговор был обжалован сторонами — защита просила отменить приговор как несоответствующий обстоятельства уголовного дела, но судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Удмуртии оставила приговор в части назначенного наказания без изменений.