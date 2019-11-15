Петербургский метрополитен признан самым безопасным для пассажиров

Служба безопасности ГУП «Петербургский метрополитен» стала победителем национальной премии «Транспортная безопасность России 2019» в номинации «Лучший метрополитен, реализовавший требования транспортной безопасности». Об этом в своем Telegram-канале «Метро. Повседневности» сообщила пресс-служба метрополитена.

Всего в конкурсе было представлено 27 номинаций.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургский метрополитен объявил конкурс на закупку детекторов для обнаружения бомб. На приобретение специализированного оборудования было выделено 28,5 млн рублей.