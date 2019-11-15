Министерству промышленности Челябинской области передали структуру регионального минэконома

Учредителем автономного учреждения «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» с 1 января 2020 года станет созданное этой осенью министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области. Ранее эту структуру курировало региональное минэкономразвития. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте областного правительства.

Фонд развития промышленности Челябинской области создан в 2016 году. Он реализует собственную и совместные с федеральным ФРП программы финансирования высокотехнологичных и импортозамещающих предприятий. Также фонд предоставляет льготные займы для новых и развивающихся предприятий.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», министерство промышленности, природных ресурсов и новых технологий начало работать в Челябинской области с сентября. Согласно утвержденной структуре, в ведомстве работают 55 человек. Курирует воссозданное ведомство вице-губернатор Егор Ковальчук. Главой регионального минпрома стал бывший вице-губернатор Челябинской области Павел Рыжий.