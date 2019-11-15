Чистая прибыль «Удмуртнефти» по итогам 9 месяцев 2019 года уменьшилась на 5,68 млрд рублей

По итогам января-сентября 2019 года ОАО «Удмуртнефть» получило чистую прибыль в 16,93 млрд руб. Это на 5,68 млрд меньше, чем за три квартала прошлого года. Ежеквартальный отчет предприятия опубликован в Центре раскрытия корпоративной информации.

Выручка «Удмуртнефти» за девять месяцев составила 108,4 млрд руб., что на 5,27 млрд меньше показателя аналогичного периода 2018 года. Кредиторская задолженность компании составила 15,67 млрд руб. — на 48,5 млн руб. меньше, чем в начале года. Внеоборотные активы компании составили 35,24 млрд руб., оборотные — 35,76 млрд руб., что больше значений конца 2018 года на 1,74 млрд руб. и 1,03 млрд руб. соответственно.