Розыгрыш Кубка мира стартует без конькобежца Павла Кулижникова

В пятницу в Минске стартует шестиэтапный розыгрыш Кубка мира — первое соревнование, которым откроют свой международный сезон мастера конькобежного спорта. По показанным на кубковых этапах результатам спортсмены квалифицируются на чемпионат Европы, чемпионаты мира по спринтерскому и классическому многоборью, а также на чемпионат мира на отдельных дистанциях. В финале Кубка мира, который завершится 8 марта в голландском Херенвене, планируется впервые провести смешанные гонки преследования.

Сильнейшие конькобежцы мира, в том числе российские, в пятницу откроют международный сезон на первом этапе розыгрыша Кубка мира, который принимает Минск. В столице Белоруссии, а затем и в польском городе Томашуве-Мазовецки 22–24 ноября, не выступит российский ведущий спринтер чемпион и рекордсмен мира Павел Кулижников. На одной из последних тренировок он травмировал мышцу голеностопа.

Как утверждают в Союзе конькобежцев России, спортсмен вернется в строй к третьему кубковому этапу в Нур-Султане 6–8 декабря.

Травма Кулижникова не очень серьезная, тем не менее было решено не рисковать и дать ему возможность спокойно восстановиться, чтобы на пике формы подойти к главному старту сезона — февральскому чемпионату мира, который пройдет на высокогорном катке в Солт-Лейк-Сити. Учитывая высокие результаты спринтера, показанные им в конце октября на отборочном чемпионате России в Коломне, где на своей коронной дистанции 500 м он показал лучший результат сезона в мире для равнинных катков (34,51), существует надежда, что выступать на международной арене он сможет так же мощно, а главное — стабильно. К тому же сам россиянин считает, что имеет потенциал для обновления своего же мирового рекорда на дистанции 500 м (33,61), в первую очередь за счет разгона.

Соревнования в Минске пройдут во всех олимпийских видах, за исключением командных гонок и самых длинных дистанций — 5000 м у женщин и 10 000 м у мужчин. Также состоятся старты в командном спринте, который вошел в программу чемпионатов мира с прошлого сезона. За исключением вышеназванных этапов, кубковые состязания пройдут также в японском Нагано 13–15 декабря и в Калгари 7–8 февраля.

На двух первых этапах Россию представят: Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев, Алексей Есин, Артем Золотарев, Михаил Казелин, Артем Кузнецов (первый этап, командный спринт), Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Ангелина Голикова, Ирина Кузнецова, Ирина Аршинова, Денис Юсков, Даниил Беляев, Сергей Трофимов, Михаил Козлов, Александр Румянцев, Руслан Захаров, Данила Семериков, Егор Юнин (запасной), Елизавета Казелина, Екатерина Шихова, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Елена Сохрякова (запасная), Елена Еранина (запасная).

Кроме Павла Кулижникова руководство российской сборной рассчитывает также на успешное выступление в сезоне вчерашнего юниора Артема Арефьева.

В Коломне он был вторым на пятисотке (34,70) и уступил в борьбе за серебро на 1000 м тысячные доли секунды опытному Виктору Муштакову. Среди женщин-спринтеров лучшей на отборе была Дарья Качанова. Она обновила рекорд катка в Коломне (1.14,70), принадлежавший олимпийской чемпионке из Голландии Йорин тер Морс (1.14,73). А трехкратный чемпион мира на дистанции 1500 м Денис Юсков в нынешнем сезоне своей второй профильной дистанцией сделал не 1000 м, а 5000 м, на которой в ходе национального чемпионата показал второй результат вслед за победителем Сергеем Трофимовым. Олимпийский призер Екатерина Шихова к своим фирменным дисциплинам 1500 м и 1000 м добавила еще одну — 3000 м, где, так же, как и на «пятерке», чемпионкой России со значительным отрывом от подруг по команде стала призер чемпионата мира Наталья Воронина.

Юсков и Шихова пропустят этап Кубка мира в Японии 13–15 декабря. Впрочем, на одном из четырех этапов не выступят многие российские, а также зарубежные конькобежцы. Как утверждает главный тренер российской сборной Константин Полтавец, всем им необходим тренировочный блок перед январским чемпионатом Европы в Херенвене. Если же стартовать в Нагано перед чемпионатом Европы, то перерыв получается короткий.

Главными соперниками россиян в сезоне, как обычно, будут голландцы. К слову, лидера сборной Нидерландов четырехкратного олимпийского чемпиона Свена Крамера на сборах в немецком Инцелле на низкой скорости сбила машина, после чего его некоторое время беспокоило колено.

Вера Мухина