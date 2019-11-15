Банда мошенников осуждена за аферы с автостраховками в Омске

В Омске суд рассмотрел дело группировки мошенников, которые инсценировали ДТП, а затем обращались за получением страховки, сообщил старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко. По его словам, в мошенничестве в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ) обвинялись 18 участников группы.

Как установило следствие, а затем и суд, с июля 2015-го по июль 2016 года злоумышленники инсценировали два десятка автоаварий, затем изготовили фиктивные документы о стоимости проведенного ремонта и представили их в страховую компанию. На основании липовых документов аферисты похитили более 4 млн руб. у страховщиков.

Летом 2016 года группировка была ликвидирована сотрудниками омских управлений ФСБ и МВД России. 13 обвиняемым суд назначил условные сроки, пяти их сообщникам — реальные: от двух до пяти лет заключения. В соответствии с приговором все осужденные обязаны возместить причиненный страховым компаниям ущерб.

Илья Николаев