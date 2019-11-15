Суд отменил закупку администрацией Славянского района иномарок на 9,8 млн рублей

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда подтвердила решение нижестоящей инстанции, признавшей незаконной и отменившей закупку администрацией Славянского района автомобилей иностранного производства на общую сумму 9,8 млн руб. В частности, планировалось купить шесть иномарок Hundai Solaris.

Как сообщили в краевой прокуратуре, закупка была объявлена районными властями в условиях дефицита муниципального бюджета. Закупку планировалось осуществить на условиях лизинга, что прямо противоречило принципу эффективности использования бюджетных средств.

Главе Славянского района внесено представление, которое было обжаловано муниципалитетом в суде. Суд согласился с позицией администрации и признал представление незаконным. Однако прокурор обжаловал решение в краевом суде, который встал на сторону надзорного ведомства.

Василий Хитрых