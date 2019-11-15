Назначен новый директор Фонда обязательного медстрахования Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил кандидатуру Агаты Ткачевой на должность директора территориального фонда обязательного медицинского страхования региона. Ранее она работала главным врачом ГКБ №8 Челябинска, сообщает пресс-служба правительства области.

Губернатор поставил перед новым руководителем ТФОМС задачи по наведению порядка в системе обязательного медстрахования в регионе, обеспечению южноуральцев правом и гарантиями бесплатной медпомощи, а также условиями для доступной и качественной помощи.

Агата Ткачева родилась в Челябинске. Окончила Челябинску медицинскую академию по специальности «лечебное дело». Работала врачом-гастроэнтерологом в областной клинической больнице, имеет высшую квалификационную категорию по специальностям «гастроэнтерология», «терапия», «общественное здоровье и организация здравоохранения». Кроме того, Агата Ткачева закончила заочную аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию, имеет опыт работы на руководящих должностях в органах госвласти. Также занимается преподавательской работой.