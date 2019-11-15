В Челябинске утвердят новое почетное звание

Депутаты челябинской гордумы на ближайшем заседании 19 ноября планируют утвердить новое звание – «почетный ветеран Челябинска». Его предлагают присваивать ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, ветеранам труда, если их трудовой стаж составляет не менее 35 лет, а стаж военной службы – не менее 20 лет, сообщает пресс-служба городской думы.

Ветеранам, которым присвоят почетное звание, будет выдаваться свидетельство и нагрудный знак. Кроме того, предусмотрена выплата единовременного денежного вознаграждения. Депутаты предложили награждать номинантов накануне Дня Героев Танкограда. Эта памятная дата ежегодно отмечается в Челябинске 6 октября.